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пятница, 14 мая 2021 11:03

Шкарлет и Кива стали номинантами премии "Академическое недостоинство года"

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Шкарлет и Кива стали номинантами премии &quot;Академическое недостоинство года&quot;
Отметили восемь псевдоученых премии "Академическое недостоинство года" фото: ustavofrazao/Depositphotos

Украинские ученые объявили номинантов премии "Академическое недостоинство года" накануне Дня науки. В этом году премию академической недоброчесности получил нынешний министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он стал лауреатом номинации "Плагиатор года".

По словам организаторов, премией отмечают тех людей, которые негативно влияют на украинскую науку, информирует "Украинская правда".

В общем премия 2020/2021 имеет восемь номинаций:

1. "Плагиатор года" - Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины. Его отметили за текстовые заимствования в докторской диссертации.

2. Номинация "Скандал года" присудили нардепу Ильи Киве. Защищенная диссертация депутата от ОПЗЖ содержит вымышленные страницы сборников и поддельные справки. Это обнаружили журналисты, которые исследовали текст научной работы.

3. Заведующиго отдела психологических исследований КНИИСЭ Юрия Ирхина отметили как "Фальсификатора года". Он совершил портретно-психологическую экспертизу по делу Шеремета, построенную не на методике, а на личном мнении.

4. "Посипаками года" года стали 13 членов диссертационного совета Д 26.891.02 государственного управления при Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Они присудили ученую степень кандидата наук по государственному управлению нардепу Ильи Киве.

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5. За поддержку назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины Союз ректоров высших учебных заведений получил награду в номинации "Токсический ректор года".

6. "Мурзилкой года" стал журнал "Экономика Украины". Редколлегия отказалась отозвать статьи Сергея Шкарлета, которые содержали текстовые заимствования.

7. Академика НАНУ Владислава Гончарука отметили в номинации "Псевдоученый года". Это сделали за антинаучные утверждения, изложенные в публикации.

8. Специализированный ученый совет Д 26.891.02 государственного управления при Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины стал "Спец измена года". Это произошло из-за легитимации получения ученой степени Ильей Кивой.

Премию "Академическое недостоинство года" создали в 2016 году. Тогда ученые предложили давать своеобразную "черную метку" недостойным носителям научных степеней и ученых званий, чтобы как-то повлиять на засилье академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине.

Активисты общественной инициативы "Дисергейт" предложили публично объявлять таких ученых и ежегодно "награждать" их премией. В этом году кандидатов выбирали путем голосования с помощью Google-анкет.

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