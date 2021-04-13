Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентацие Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля.

Автор: Habr.com Siri назвал дату следующей презентации Apple

Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags, информирует Pingvin.Pro.

Запад, скорее всего, будут транслировать в прямом эфире на сайте Apple и YouTube-канале. Обычно Apple рассылает приглашения на свои мероприятия за неделю до фактической события.

Автор: Pingvin.Pro Siri назвал дату следующей презентации Apple

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Siri — персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение общается на естественном языке, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его особенности в течение длительного времени.