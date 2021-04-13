  Siri назвал дату следующей презентации Apple

 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 90
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 63
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 360
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 855
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3762
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
5
5
5
6
4
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Видео
Все видео
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Американский марсоход сделал селфи с вертолетом
Американский марсоход сделал селфи с вертолетом
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 63
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 17:58

Siri назвал дату следующей презентации Apple

  Комментировать

Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентацие Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля.

Автор: Habr.com
  Siri назвал дату следующей презентации Apple
Siri назвал дату следующей презентации Apple

Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags, информирует Pingvin.Pro.

Запад, скорее всего, будут транслировать в прямом эфире на сайте Apple и YouTube-канале. Обычно Apple рассылает приглашения на свои мероприятия за неделю до фактической события.

Автор: Pingvin.Pro
  Siri назвал дату следующей презентации Apple
Siri назвал дату следующей презентации Apple

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple подарит Siri новые голоса

Siri — персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение общается на естественном языке, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его особенности в течение длительного времени.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Siri назвал дату следующей презентации Apple». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13311
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9036
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7668
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4626
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4311
Технологии
Redmi выпустит первый игровой смартфон
Redmi выпустит первый игровой смартфон Просмотров: 126
Facebook заблокировал аккаунт города Бич, потому что посчитал название ругательством
Facebook заблокировал аккаунт города Бич, потому что посчитал название ругательством Просмотров: 72
В Viber добавили функцию защиты от мошенников
В Viber добавили функцию защиты от мошенников Просмотров: 279
Какими будут первые смарт-часы Google
Какими будут первые смарт-часы Google Просмотров: 126
Apple скрестит ТВ-приставку и умную колонку
Apple скрестит ТВ-приставку и умную колонку Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 761
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть