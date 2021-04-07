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среда, 07 апреля 2021 10:34

Синтезировали галлюциногенный наркотик

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Синтезировали галлюциногенный наркотик
Синтезировали галлюциногенный наркотик фото: mind.com.ua

7 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хофманн синтезировал ЛСД. В разговорной речи известный как "кислота" - галлюциногенный наркотик.

Среди типичных эффектов изменение мыслей, чувств и осознание своего окружения. Многие видят или слышат вещи, которых нет. Типичными физическими признаками являются расширение зрачков, повышение кровяного давления и температуры тела. Эффекты обычно начинаются в течение 30 мин. и могут длиться до 12 ч.

Альберт Гофман синтезировал ЛСД в пределах большого проекта по поиску интересных для медицины производных от алкалоидов. Его психоделические свойства стали известными через 5 лет, когда Гофман вернулся к работе над ЛСД.

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Повторно синтезировав ЛСД-25 для дальнейшего исследования 16 апреля 1943 года, химик почувствовал головокружение и прекратил работу. В своем дневнике он написал, что испытал влияние "великолепной неуемности, объединенной с легким головокружением".

Гофман писал, что после того, как он лег в свою постель, он упал в неприятное "пьяное" состояние, которое характеризовалось чрезвычайно усиленным воображением. Он утверждал, что находился в сказочном государстве и, закрыв глаза, видел непрерывные потоки "фантастических картин, экстраординарных форм с интенсивной, калейдоскопической игрой цветов". Это состояние продлился примерно 2 ч.

Впервые ЛСД стал популярным, как наркотик, среди небольшой группы профессиональных психологов и психиатров в течение 1950-х, а также среди некоторых политиков, с которыми ранние исследователи ЛСД были лично знакомы.

Психотропными веществами галлюциногенного свойства принято именовать те наркотики, которые вызывают галлюцинации и разного рода изменения состояния сознания. Они влияют на восприятие действительности, мышление и сознание. К числу данного рода препаратов относят ЛСД, мескалин, псилоцибин.

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Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

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