Сервис Google Photots получил новую функцию

Улучшенный поиск файлов появился в Google Photots фото: iXBT.com

Google Photots — один из самых популярных инструментов для хранения фотографий. Поисковая система сервиса упрощает поиск медиафайлов. Теперь Google упрощает этот процесс с появлением фильтров.

При поиске изображений определенного человека, отныне программа предлагает ряд фильтров под полем поиска. Пользователи смогут уточнить поиск, выбрав следующие типы мультимедиа, как видео, селфи и снимки экрана, сообщает Pingvin.Pro.

Можно также добавить других людей в свой первоначальный поиск, чтобы просматривать изображения и видео, которые содержат всех выбранных людей.

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Поисковые фильтры в Google Photots обеспечивают интуитивно понятный визуальный интерфейс, который лучше продвигает мощные возможности поиска в фотографиях.

Новые фильтры являются частью тестирования, поэтому могут появиться у пользователей не сразу.

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