Сайт знакомств для программистов - лайкают код, а не фото

Вышел сайт знакомств для программистов VSinder. В приложении люди могут контактировать друг с другом, если в них будет взаимное совпадение. Лайкать пользователей предлагают за отрывками их кода, а не фотографиями.

Об этом пишет Ain.ua.

Автор: Ain.ua

Американский программист Бен Авад запустил аналог Tinder. Сайт знакомств бесплатный. Он доступен на iOS и Android.

"Большинство приложений для знакомств концентрируются на внешности. Но проведя небольшое исследование, я пришел к выводу, что программисты ищут умных партнеров", - говорит Авад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook и YouTube будут штрафовать за террористический контент

Пользователи будут видеть маленькую иконку с фото, а профили будут показывать согласно близости расположения.

Регистрироваться на сайте знакомств нужно через GitHub. В профиле нужно указать имя, возраст и короткую информацию о себе, а также отметить которые технологии предпочитаете, например, React или Angular. Можно указать свой пол и пол потенциального партнера. А также вписать участок кода, которым вы можете гордиться - именно по нему вас будут оценивать в приложении.

В 2021 будут совершенствоваться программы-вымогатели и сложные угрозы без использования файлов. В центре внимания снова окажутся проблемы безопасности интернета, в том числе многочисленные уязвимости в "умных" интимных игрушках.