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вторник, 22 декабря 2020 07:50

С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году

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С батареями нового типа. Apple планирует показать свою машину в 2024 году
Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года. Фото: Reuters

В 2024 году в Apple собираются начать производство беспилотных авто с аккумуляторами, созданными по собственной технологии.

Компания планирует создать автомобиль для массового потребителя, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года. Сейчас компания сосредоточила усилия на разработке аккумулятора собственной конструкции, которая сможет снизить стоимость батареи и быть более энергоемкой.

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Компания Apple приостановила совместную работу с тайваньской фирмой Wistron после бунта работников на фабрике подрядчика в Индии.

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