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вторник, 09 марта 2021 09:00

Ровер Curiosity прислал удивительную фотографию Марса

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В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать фотографии. 5 марта он сфотографировал местность холма Мон-Мерку.

Снимок, сделанный на камеру MastCam Right, опубликовал планетолог Томас Апере в Twitter.

Марсоход получил изображение из 30 отдельных фото. Мон-Мерку представляет собой многослойный холм высотой 7 м и длиной 15 м.

Автор: twitter.com/thomas_appere
 

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Марсоход Perseverance прислал на Землю 1-е видео. На нем запечатлено приземление ровера в 45-километровом кратере Джезеро на западной окраине равнины Исиды.

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Дата
09
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