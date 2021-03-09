Ровер Curiosity прислал удивительную фотографию Марса

В начале 2021 года марсоход NASA Curiosity отметил 3 тыс. местных суток успешной работы на Марсе. Ровер не прекращает присылать фотографии. 5 марта он сфотографировал местность холма Мон-Мерку.

Снимок, сделанный на камеру MastCam Right, опубликовал планетолог Томас Апере в Twitter.

Марсоход получил изображение из 30 отдельных фото. Мон-Мерку представляет собой многослойный холм высотой 7 м и длиной 15 м.

Автор: twitter.com/thomas_appere

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Марсоход Perseverance прислал на Землю 1-е видео. На нем запечатлено приземление ровера в 45-километровом кратере Джезеро на западной окраине равнины Исиды.