Показали первое видео с Марса

 
Ексклюзивы
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1179
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 630
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1332
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 504
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5688
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2439
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 972
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4086
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1485
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
3
8
3
2
5
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Астроном зафиксировал необычное явление
Астроном зафиксировал необычное явление
Археологи нашли ткань библейских времен
Археологи нашли ткань библейских времен
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Первый автомобиль в мире разгонялся до 15 км / ч
Видео
Все видео
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Марсоход Perseverance сегодня садится на красную планету (трансляция)
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Интервью
1/5
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1179
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 423
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1107
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 09:00

Показали первое видео с Марса

  Комментировать
Показали первое видео с Марса
Опубликовали ролик в YouTube. Фото: NASA

Марсоход Perseverance прислал на Землю 1-е видео. На нем запечатлено приземление ровера в 45-километровом кратере Джезеро на западной окраине равнины Исиды.

Кадры сделаны несколькими камерами. Всего на аппарате их 23. NASA опубликовало ролик в YouTube.

"Посадка на Марс - это прилив напряжения, драмы и шума", - говорится в сообщении космического агентства.

Perseverance передал на Землю уже более 30 Гб информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Марса пришли первые цветные изображения

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс. Она длилась 7 мин. Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали первое видео с Марса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали вакцинацию школьников экспериментальным препаратом

Повстанцы Кастро похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Над строительством собора святой Софии работали 10 тыс. рабочих

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 16732
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 11034
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 8847
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 8658
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 7857
Наука
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
 Просмотров: 630
Клонировали овцу
Клонировали овцу
 Просмотров: 99
Ученые подняли в воздух предмет с помощью света
Ученые подняли в воздух предмет с помощью света Просмотров: 2079
Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
Украино-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Просмотров: 495
Кометы назвали фамилией украинца
Кометы назвали фамилией украинца
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
2
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 354
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть