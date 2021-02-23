Показали первое видео с Марса

Опубликовали ролик в YouTube. Фото: NASA

Марсоход Perseverance прислал на Землю 1-е видео. На нем запечатлено приземление ровера в 45-километровом кратере Джезеро на западной окраине равнины Исиды.

Кадры сделаны несколькими камерами. Всего на аппарате их 23. NASA опубликовало ролик в YouTube.

"Посадка на Марс - это прилив напряжения, драмы и шума", - говорится в сообщении космического агентства.

Perseverance передал на Землю уже более 30 Гб информации.

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Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс. Она длилась 7 мин. Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете.