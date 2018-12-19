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среда, 19 декабря 2018 19:55

Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли

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Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Противоречивый эксперимент с атмосферой осуществили Россия с Китаем Фото: ТСН

Россия и Китай провели серию противоречивых экспериментов по воздействию на атмосферу Земли с помощью высокочастотных радиоволн.

Ученые бьют тревогу, ведь исследования с изменением атмосферы могут использовать военные, рассказывает ТСН.

В июне страны провели пять экспериментов по воздействию на ионосферу. Ионы имеют решающее значение в радиосвязи. Поэтому, воздействуя на этот слой атмосферы, ученые и власть могут теоретически усиливать или блокировать радиосигналы на больших расстояниях.

Как отмечает издание, даже предварительные эксперименты имели чрезвычайные последствия. В одном из них область "пострадавшей" ионосферы достигла почти 130 000 квадратных километров. В остальном этот слой атмосферы удалось нагреть до 100 градусов по Цельсию. Нагрев проводили в 500 км от города Васильсурск в Нижегородской области России.

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Участники утверждают, что исследование является сугубо научным и безвредным для атмосферы.

NASA подтверждает, что Сатурн теряет свои знаменитые кольца с максимальной скоростью, которую допускали ученые.

Кольца притягиваются к Сатурну под действием силы тяжести, как дождь из ледяных частиц, пишет Новое время.

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19
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