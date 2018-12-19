Внешний вид Сатурна радикально изменится

Кольца Сатурна разрушатся через 100 млн лет Иллюстрация: NASA

NASA подтверждает, что Сатурн теряет свои знаменитые кольца с максимальной скоростью, которую допускали ученые.

Кольца притягиваются к Сатурну под действием силы тяжести, как дождь из ледяных частиц, пишет Новое время.

Группа ученых из NASA под руководством Джеймса О'Донохью выяснили, что кольца планеты могут исчезнуть уже через 100 млн лет.

"По нашим оценкам, этот "кольцевой дождь" идет с такой скоростью, что мог бы заполнить олимпийский бассейн за полчаса. Только этого хватит, чтобы кольца Сатурна исчезли через 300 млн лет. Но добавьте к этому измерения кольца аппаратом Cassini, который обнаружил, что в районе экватора они почему-то разрушаются особенно быстро. И получается, кольцам осталось жить меньше 100 млн лет", - сказал Джеймс О'Донохью из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Результаты нового исследования показали, что кольца могли сформироваться в результате столкновения небольших ледяных спутников на орбите планеты.

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Кольца Сатурна - это куски водяного льда размером от микроскопических частиц пыли к валунам в несколько метров в поперечнике. Кольцевые частицы оказываются уравновешенными силой притяжения Сатурна, который хочет вернуть их обратно на планету с их орбитальной скоростью, которая хочет выбросить их вовне в космос.

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