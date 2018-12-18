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вторник, 18 декабря 2018 20:51

Нашли наиболее удаленный объект Солнечной системы

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Нашли наиболее удаленный объект Солнечной системы
Планету назвали Фараут. Фото: NASA

Астрономы обнаружили самый отдаленный объект Солнечной системы, который до сих пор удавалось наблюдать.

Он называется 2018 VG18 и расположен от Солнца на расстоянии 120 астрономических единиц, пишет The Guardian.

Одна астрономическая единица равна средней длине расстоянию от Земли до Солнца, то есть 150 000 000 километров.

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Астрономы называют новое открытое космическое тело также Фараут (Farout). До сих пор считалось, что самым отдаленным объектом Солнечной системы была карликовая планета Эрида, расстояние до которой составляет 96 астрономических единиц.

Объект открыли ученые Скотт Шеппард из Института Карнеги, Дэвид Толен из Гавайского университета и Чад Трухилло из Университета Северной Аризоны.

Суборбитальный пилотируемый космический корабль VSS Unity компании Virgin Galactic впервые пересек условную границу космоса. Он поднялся на высоту 82,7 км.

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