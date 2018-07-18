Rolls-Royce будет запускать в двигатели самолетов тараканов

Концерн Rolls-Royce разрабатывает роботов-тараканов.

Они будут помогать оперативно диагностировать авиационный двигатель для проведения косметического ремонта в случае обнаружения неисправностей, передает CNBC.

Компания занимается разработкой вместе с учеными из Гарвардского университета и Университета Ноттингема.

"Роботараканы смогут проверить работоспособность двигателя в 60 раз быстрее человека - обычно этот процесс занимает 5 часов, а искусственный интеллект справляется с задачей за пять минут", - говорят разработчики.

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Проверкой авиационных двигателей займутся роботы-тараканы. Фото: ВВС

Rolls-Royce представила увеличеные прототипы устройств на авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании. В будущем компания намерена уменьшить размеры роботов до 15 мм, а также оснастить их камерами и датчиками.

SpaceX отправила на Международную космическую станцию ​​груз для научных экспериментов. Среди груза - робот-интроверт. Имя работа Crew Interactive Mobile Companion - Мобильный интерактивный помощник экипажа, или просто Cimon. Это совместный проект европейской компании Airbus и IBM, финансируется за счет средств Немецкого центра авиации и космонавтики.