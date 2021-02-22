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понедельник, 22 февраля 2021 14:49

Разработали робота для сбора фруктов - он распознает спелые плоды

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Разработали летающего робота с искусственным интеллектом для сбора фруктов.

Устройство спроектировала испанская компания Tevel Aerobotics Technologies, сообщает Interesting Engerineering.

Автор: tevel-tech.com
  Робот собирает только спелые фрукты.
Робот собирает только спелые фрукты.

Робот может самостоятельно распознавать плоды фруктов. Для идентификации он использует искусственный интеллект.

Также робот собирает только спелые фрукты, анализируя их размер и зрелость. Устройство самостоятельно решает, как лучше снимать плоды.

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1 робот может работать 24 ч. в сутки. Несколько роботов могут собирать фрукты одновременно. Благодаря автономному цифровому блоку, они не столкнутся.

Автор: tevel-tech.com
  Робот собирает только спелые фрукты.
Робот собирает только спелые фрукты.

По словам разработчиков, устройства создали для помощи людям, а не для того, чтобы их заменили.

Разработали простой медицинский тест для выявления рака матки с помощью влагалищных мазков или мочи. Он может обнаружить болезнь на ранних стадиях.

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