Разработали робота для сбора фруктов - он распознает спелые плоды

Разработали летающего робота с искусственным интеллектом для сбора фруктов.
Устройство спроектировала испанская компания Tevel Aerobotics Technologies, сообщает Interesting Engerineering.
Робот может самостоятельно распознавать плоды фруктов. Для идентификации он использует искусственный интеллект.
Также робот собирает только спелые фрукты, анализируя их размер и зрелость. Устройство самостоятельно решает, как лучше снимать плоды.
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1 робот может работать 24 ч. в сутки. Несколько роботов могут собирать фрукты одновременно. Благодаря автономному цифровому блоку, они не столкнутся.
По словам разработчиков, устройства создали для помощи людям, а не для того, чтобы их заменили.
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