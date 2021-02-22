Разработали робота для сбора фруктов - он распознает спелые плоды

Разработали летающего робота с искусственным интеллектом для сбора фруктов.

Устройство спроектировала испанская компания Tevel Aerobotics Technologies, сообщает Interesting Engerineering.

Автор: tevel-tech.com Робот собирает только спелые фрукты.

Робот может самостоятельно распознавать плоды фруктов. Для идентификации он использует искусственный интеллект.

Также робот собирает только спелые фрукты, анализируя их размер и зрелость. Устройство самостоятельно решает, как лучше снимать плоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человеческое тело может заменить аккумуляторы

1 робот может работать 24 ч. в сутки. Несколько роботов могут собирать фрукты одновременно. Благодаря автономному цифровому блоку, они не столкнутся.

Автор: tevel-tech.com Робот собирает только спелые фрукты.

По словам разработчиков, устройства создали для помощи людям, а не для того, чтобы их заменили.

Разработали простой медицинский тест для выявления рака матки с помощью влагалищных мазков или мочи. Он может обнаружить болезнь на ранних стадиях.