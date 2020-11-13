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пятница, 13 ноября 2020 18:13

Разработали новый режим для Messenger и Instagram

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Разработали новый режим для Messenger и Instagram
Новый режим появится в Украине в ближайшее время. Фото: pinterest.com

В Instagram и Facebook Messenger появится новая функция.

Создали режим исчезающих сообщений, сообщают пресс-служба Facebook.

"Принцип работы прост: сообщения исчезают после того, как их увидят, и вы оставляете чат", - говорят разработчики.

Чтобы перейти в режим исчезновения, смахните вверх на мобильном устройстве в существующей беседе. Если повторить взмах еще раз, вы вернетесь в обычный режим.

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Если кто-то сделает снимок экрана вашего чата, пока вы используете режим исчезновения, вы получите сообщение.

По словам разработчиков, новый режим уже доступен в Messenger в США, а скоро он появится в других странах. Функция исчезновения в Instagram будет в доступе уже в ближайшее время.

Facebook удалил страницу депутата польского парламента Януша Корвин-Микке за скандальные сообщения. На его страницу подписались почти 780 тыс. пользователей.

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