Разработали новый режим для Messenger и Instagram

В Instagram и Facebook Messenger появится новая функция.
Создали режим исчезающих сообщений, сообщают пресс-служба Facebook.
"Принцип работы прост: сообщения исчезают после того, как их увидят, и вы оставляете чат", - говорят разработчики.
Чтобы перейти в режим исчезновения, смахните вверх на мобильном устройстве в существующей беседе. Если повторить взмах еще раз, вы вернетесь в обычный режим.
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Если кто-то сделает снимок экрана вашего чата, пока вы используете режим исчезновения, вы получите сообщение.
По словам разработчиков, новый режим уже доступен в Messenger в США, а скоро он появится в других странах. Функция исчезновения в Instagram будет в доступе уже в ближайшее время.
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