Разгром завода iPhone: Apple замораживает сотрудничество с подрядчиком

Накануне рабочие Wistron разгромили завод по сборке iPhone из-за долгов по зарплате и недовольство условиями труда. Фото: pixabay

Компания Apple приостановила совместную работу с тайваньской фирмой Wistron.

Это произошло после бунта работников на фабрике подрядчика в Индии, заявили в Apple, передает Bloomberg.

Накануне рабочие Wistron разгромили завод по сборке iPhone из-за долгов по зарплате и недовольства условиями труда. Пока Wistron Corp не решит эти проблемы, Apple не будет отдавать ей новые закази.

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"Wistron приняла дисциплинарные меры и реструктурирует команды по найму и расчету заработной платы в Нарсапури. Мы поместили Wistron на испытательный срок, компания не получит новых заказов от Apple, пока не завершит работу по исправлению ситуации", - сообщили в компании.

Сообщается также, что из-за погромов на заводе по сборке iPhone 12 декабря компания получила более $59 млн. убытков. К этому добавилось и то, что украли несколько тысяч смартфонов.

Расследовать возможные нарушения своего тайваньского подрядчика Wistron начала компания Apple. Wistron собирает iPhone, а накануне на одном из ее заводов в Индии работники устроили погром из-за неполных выплат зарплат. Компания направляет на предприятие дополнительный персонал и аудиторов.