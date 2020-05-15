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пятница, 15 мая 2020 09:35

Разгадали секрет движения планет

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Разгадали секрет движения планет
Иоганн Кеплер узнал, как движутся планеты. Фото: Wikipedia

15 мая 1618 немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

Кеплер долгое время работал ассистентом астронома Тихо Браге. В течение этого периода он постоянно изучал многочисленные данные наблюдений Браге. В результате тщательного анализа заметок наставника, Иоганн приходит к выводу, что траектория движения Марса не круг, а эллипс, в фокусе которого находится Солнце. Именно это утверждение и стало первым законом Кеплера.

Дальнейший анализ привел к пониманию того, что чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она движется. Это и является вторым законом Керлера.

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Оба закона он описал в 1609 году в книге "Новая астрономия". Также в 1611 году Кеплер опубликовал книгу "Диоптрика" и впервые изложил оптику, как науку. В книге Кеплер подает глубокое понимание оптики, в будущем услугами ему "на руку". Ученый воспользовался знаниями и создал схему телескопической подзорной трубы, построенной в 1613 году Кристофером Шайнером.

Третий закон Кеплер открыл в 1618 году после дальнейшего изучения орбиты Марса. Закон говорит о том, что отношение куба расстояния планеты от Солнца к периоду вращения ее вокруг Солнца есть величина постоянная для всех планет. Этот результат Кеплер опубликовал в книге "Гармония мира".

13 мая 1950 года в английском Сильверстоуне прошла первая гонка мирового чемпионата "Формулы-1".

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Дата
15
мая

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Разгадали секрет движения планет

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