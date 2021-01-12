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вторник, 12 января 2021 14:56

Рассказали, какие новинки покажет Apple в весенней презентации

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Рассказали, какие новинки покажет Apple в весенней презентации
iPhone SE получит поддержку аксессуаров для беспроводной зарядки MagSafe. Фото: pixabay

Apple хочет в апреле 2021-го выпустить новый смартфон и наушники.

Компания обещает новое поколение доступного смартфона iPhone SE, сообщает японское издание MacOtakara.

Apple выпустит 2-ю версию беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro. Технические детали пока неизвестны. В то же время журналистам удалось узнать, что iPhone SE получит поддержку аксессуаров для беспроводной зарядки MagSafe.

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AirPods Pro будут иметь меньшие размеры по сравнению с оригинальной гарнитурой. Смартфон и беспроводные наушники должны показать миру одновременно на весенней презентации Apple.

Нынешний представитель серии смартфонов SE выпустили в апреле 2020 года. Аппарат получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, чип Apple A13 Bionic, 3 Гб оперативной памяти, одинарную камеру с разрешением 12 Мп. Оригинальная модель iPhone SE вышла весной 2016-го.

Треккинговые маячки AirTag от компании Apple, которые позволяют находить на карте утерянные предметы, могут представить уже весной 2021 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер в блоге. Он показал 3D-анимацию возможного вида нового гаджета от Apple.

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