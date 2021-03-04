Рассекретили подробности новой операционной системы Android 12

Новый интерфейс будет иметь ряд заметных отличий от старого. Фото: pixabay.com

Фанаты Google ждут от будущей операционной системы Android 12, получившей название Snow Cone, радикальных изменений. Android уже позаимствовал некоторые новшества с iOS 14. Речь о индикаторе приватности, который будет сигнализировать, что какое-то приложение обращается к камере или микрофону.

Выход финальной версии Snow Cone ожидается в сентябре, но Google уже выпустила превью новой операционки. Так, в новой версии Android сделали возможной инсталляцию программ из сторонних магазинов, а не только из Google Play.

В настоящее время пользователи могут делиться подключением к Wi-Fi с помощью QR-кода. В Android 12 процесс станет еще проще. Благодаря отдельной кнопке Nearby можно передавать логин и пароль от Wi-Fi-сети любому пользователю рядом.

До сих пор функция автоповорота экрана работала лишь на основе датчиков акселерометра и гироскопа, а потому со временем смартфон возвращает изображение не так, как это удобно пользователю. Теперь, чтобы переключиться с пейзажного в портретный режим, смартфон будет задействовать обновленные настройки фронтальной камеры. Датчик будет фиксировать, в каком положении пользователь смотрит на экран, и автоматически поворачивать изображение.

С новым сервисом GameManager звуковые сообщения не будут останавливать игр. Режим автоматически активируется во время игры и отключится после выхода из приложения. Ряд производителей смартфонов на Android уже используют такую функцию, но теперь она станет частью операционной системы.

Новый интерфейс будет иметь несколько заметных отличий от старого. Например, закругленные углы всплывающих окон, минималистский дизайн кнопок, компактный главный экран, бежевая цветовая схема и т. д. Добавили также новые темы с управлением двойным касанием, чтобы настроить интерфейс под себя.

Еще одним нововведением станет нативное управление одной рукой. Смартфон автоматически перенастраивается под использование соответствующим образом. Это удобно, если вы едете в транспорте и одной рукой держитесь за поручни.

Новый виджет систематизирует все звонки и сообщения. Информация о пропущенных вызовах или Сообщениях будет собрана в одном месте.

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