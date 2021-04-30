Рассекретили новый смартфон компании Honor

Honor Play 5 показали на качественном изображении фото: iXBT.com

Компания Honor готовится расширить линейку фирменных смартфонов новой моделью Play 5. Инсайдеры обнародовали информацию о нем до начала презентации.

В сети уже появился детализированный рендер, который раскрыл дизайн гаджета, сообщает iTechua.

В отличие от своего предшественника, смартфон будет иметь плоские грани вместо закругленных. Тыльная камера Play 5 будет иметь основной 64-мегапиксельный сенсор и четыре дополнительных.

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Примечательно, что на левой грани устройства нет ни одного аппаратного элемента. Кнопки регулировки громкости и включения разместят справа.

Honor Play 5 приписывают поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Новинка будет стоить как смартфоны среднего класса. О дате презентации гаджета пока не сообщили.

Все модели iPhone 13 получат до 1 ТБ встроенной флеш-памяти. Об этом заявил аналитик Wedbush Дэниэл Айвз. В четвертом квартале 2020 года средняя емкость флэш-памяти iPhone составляла 141 ГБ, что позволило компании Apple занять второе место после Huawei.