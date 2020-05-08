Работники Facebook и Google могут работать удаленно до конца года

Компании могут оставить большую часть сотрудников работать удаленно до конца 2020 года. Фото: pixabay

Facebook и Google могут оставить большую часть сотрудников работать из дома до конца года.

Две крупнейшие технологические компании планируют начать открывать офисы в июне-июле этого года, пишут Business Insider и CNBC.

В то же время они заявляют, что могут оставить большую часть сотрудников работать удаленно до конца 2020 года.

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В Google заявили, что часть сотрудников сможет вернуться в офисы в июне-июле этого года. Однако компания предпримет дополнительные меры предосторожности.

Facebook начнет открывать свои офисы с 6 июля, однако позволит сотрудникам продолжать работать из дома до конца года. Также в Facebook добавили, что все еще решают, каких сотрудников компании попросят вернуться в офисы.

Точное местоположение инфицированных коронавирусом новая технология Apple и Google устанавливать не позволит. Возможность отслеживать геолокацию зараженных останется у приложений, которые не используют эту новую технологию Apple и Google.