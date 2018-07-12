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Психолог рассказал, каким должен быть успешный руководитель

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Психолог рассказал, каким должен быть успешный руководитель
Петр Холявчук:Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта свободен в проявлениях своих эмоций, естественен, ненапряжен, легкий во взаимодействии. Не удобный, а именно легкий. Ему легче доверять. ФОТО: lviv.carpediem.cd

В эффективных командах высокий уровень интеллекта имеет не руководитель. Но у него хорошо развит эмоциональный интеллект - он лучшее понимает людей.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал психотерапевт, эксперт по эмоциональному интеллекту Петр Холявчук, 42 года.

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В чем разница между эмоциональным и обычным интеллектом?

- IQ - это, грубо говоря, скорость обработки информации. Если провести аналогию с компьютером, это объем оперативной памяти. Вы можете доставлять программы, увеличивать объем жесткого диска, но скорость, с которой работает эта машина, остается неизменной.

Можно развивать внимание, память и другие процессы, связанные с обработкой информации, но у большинства людей после 20 лет уровень IQ не увеличивается.

Обычный интеллект опирается на анализ, мышление, память. Эмоциональный - на чувственное восприятие. Например, эмпатия - способность интуитивно чувствовать, что переживает человек, когда по нему этого не видно.

Эмоциональный интеллект - это то, что можно приобрести в течение жизни или с ним надо родиться?

- Его можно развить. В отличие от IQ, который после 20 лет увеличивается незначительно, и примерно у 1 процента людей. Пик развития эмоционального интеллекта - 49 лет и его можно развивать дальше.

Как распознать человека с высоким уровнем эмоционального интеллекта?

- Если человек имеет богатый лексический запас, обозначающий переживания, это может свидетельствовать о высоком уровне эмоционального интеллекта. Так он может говорить: "я сегодня напряжен", "сердитый", "вижу, что ты подавлен".

Как уровень эмоционального интеллекта влияет на качество работы?

- Например, в организации руководитель дважды в год проводит оценку работников. Он понимает, что человек с чем-то не согласен, недоволен. Если он эмоционально компетентен, выстроит беседу примерно так: понимаю, что есть вещи, с которыми вы согласны, а есть те, с которыми нет. С чего бы хотели начать разговор?

А как ведут себя эмоционально некомпетентные?

- Обычно откладывают сложные темы на потом. Работник ждет сложного вопроса в течение разговора. И не слышит ничего другого. Возможно, лучше начать со сложной части, чтобы спокойно перейти к обсуждению других моментов. Важно уметь учитывать эмоциональное состояние собеседника во время разговора.

То есть, умение лавировать?

- Именно так. Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеет высокую степень гибкости. Это не значит подстраиваться, но учитывать различные проявления личности и уметь говорить о чувствах - свои и собеседника.

На некоторых тренингах по психологии учат технике активного слушания. Тогда человек к общению относится как к технологии. Такой "инженерный подход". С другой стороны, эмоциональный интеллект - это более человечная форма восприятия другого, его переживаний.

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Мимика при этом тоже задействована?

- Дело не в мимике. А в том, насколько свободно человек проявляет свои переживания. Например, установка "на работе я не должен сердиться". Но это, как нарушена подвижность в суставе. Если не могу проявлять переживаний, значит я скован.

Советское воспитание учило, что не нужно показывать эмоции.

- Это если вы в разведке. А в нормальном общении, если вы будете таким, другой человек не будет вам доверять.

В Советском Союзе все были под присмотром. Сдержанность в эмоциях и выражениях была единственной возможностью уберечь себя. Даже старые школьные туалеты были без перегородок. У тебя не могло быть никакого собственного пространства.

Старших людей даже вопрос "что вы хотите покушать" ставит в тупик. Такими было легче манипулировать.

А выбор мы тоже делаем на основании эмоционального интеллекта?

- Хорошее решение - которое максимально согласовано с твоими потребностями. Тогда получаешь, что хотел. Важно понимать свои эмоции и потребности.

Читала несколько статей, где пишут: если ваши работники будут счастливы, будут хорошо работать. Становится страшновато. Выглядит, как жесткий инструмент манипуляции.

- Если инструмент, который используете на работе, не можете перевести на нормальные человеческие отношения, например, общаясь с друзьями или родными, в нем очевидно что-то не так. Ваше рабочее взаимодействие с людьми должно происходить без искусственности.

Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта свободен в проявлениях своих эмоций, естественен, ненапряжен, легкий во взаимодействии. Не удобный, а именно легкий. Ему легче доверять.

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Есть разница в плане эмоционального интеллекта у женщин и мужчин?

- Женщины немного лучше разбираются в чувствах. А мужчины - в потребностях. Понимание своих потребностей - тоже одна из составляющих эмоционального интеллекта.

Мужчины проявляют меньше эмоций. Потому что им с детства говорят - мальчик не должен капризничать, плакать, сомневаться, быть не в настроении. А девочка может проявлять собственные эмоции и это не будет выглядеть некрасиво.

Женщина раньше начинает прислушиваться к своему телу, к тому, как она себя чувствует. С запущенными болезнями, по статистике, к врачам приходит больше мужчин, чем женщин. Потому что "мужик должен терпеть, а не ныть".

Что важнее в работе: развитый эмоциональный интеллект или уровень IQ?

- В 1998-м году в военно-воздушных силах США проводили эксперимент. Решили посмотреть, насколько точны в своих прогнозах специалисты, которые подбирают людей. Взяли две группы: с высоким уровнем эмоционального интеллекта и с низким. Оказалось, люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта дают более точные прогнозы, потому что лучше понимают собеседников. И до сих пор во всей американской армии один из обязательных параметров для рекрутеров - высокий уровень эмоционального интеллекта.

Если же работа связана с данными, информацией, тогда важнее IQ. Если с людьми - тогда эмоциональный интеллект.

Английский психолог Мередит Белбин сформировал теорию командных ролей. В эффективных командах руководитель - не самый умный. Если его IQ будет выше, чем у других членов команды, он не будет использовать ее потенциал, а только навязывать свои решения. Команда не будет работать эффективно. Но руководитель должен иметь высокий уровень эмоционального интеллекта.

В Соединенных Штатах проводили исследования. Оно показало: детей, которые идут в школу, не так важно научить писать-читать, как дружить, общаться, уметь доверять. Иначе ребенок с высокой вероятностью будет плохо учиться. В США 65 процентов детей с низким эмоциональным интеллектом остаются на второй год.

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То есть если мне некомфортно в классе, я не смогу сконцентрироваться на физике или математике.

- Либо не буду чувствовать себя комфортно, задавая вопросы. Хотя они у меня есть. Впоследствии привыкаю не задавать их. Мое природное любопытство не реализуется. Не могу выстраивать контакт со сверстниками или учителем.

В 1964 году понятие эмоционального интеллекта впервые появилось в работе американского психолога Майкла Белдока. Сущность этого понятия можно выразить так: эмоциональный интеллект позволяет быть умным со своими чувствами. Эмоциональный интеллект - EI - это показатель способности к общению, умение осознавать свои эмоции и понимать чувства других людей.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА
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