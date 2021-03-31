Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину фото: freepic.com

Многие подержанной техники продают в интернете. Обычно она на 60-70 процентов дешевле чем новая. Например, новая стиральная машина стоит 17 тыс. грн, а подержанную подобную можно приобрести за 4-6 тыс. грн. Однако не имеет гарантии производителя и имеет неизвестную историю эксплуатации.

Если правильно выбрать стиральную машину на вторичном рынке, можно сэкономить более 8 тысяч гривен и получить исправное и надежное устройство, - говорит порталу Gazeta.ua специалист по ремонту стиральных машин Роман Глибовицкий. Он рассказывает, как удачно выбрать качественную и исправную стиральную машину при покупке с рук.

С чего следует начинать выбор применяемой стиральной машины?

С суммы, которую готовы потратить, и бренда. Желательно, чтобы бренд был известным, а модель не какой-то эксклюзивной, а распространённой.

А если машинка имеет почтенный возраст, но исправна?

Надо запустить, послушать, как она работает, осмотреть хорошенько. И вообще старая машинка может быть еще более надежной, чем ту, что создали несколько лет назад. Это факт.

Почему?

Последние 8 лет даже солидные европейские производители пытаются на всем экономить. Они устанавливают подшипники с тонкого металла, более тонкие тэны. Двигатели стали значительно экономнее, но они и менее мощные, поэтому работают в условиях максимальной нагрузки. Ресурс деталей к стиральным машинам за последние 20 лет сократился в три раза. У меня до сих пор работает машина "Занусси" 1998 года выпуска. А машинку этого же производителя 2013 года у своих соседей я ремонтировал уже трижды.

Для чего производители пошли таким путем?

Производители поняли, что вместо толщины надежности обмотки двигателя лучше предлагать электронные фишки - систему "Вай-фай", хитроумную автоматику, программы для управления машиной с телефона. Люди на это будут "клевать" и менять технику каждые три года - с появлением очередной электронной фишки. В современных машинах все продумано очень с маленькими зазорами, поэтому влияет и страна сборки, и стиль пользования.

А еще что?

Серии машин. В сериях машин "Индезит", "Бош", "Аристон" есть серии техники, которая рассчитана на массовую покупку. А есть премиум. Причем последние дорогие и не всегда имеют много самых современных опций и минимальный расход энергии. Перед покупкой подержанной машины желательно знать названия этих моделей. Кроме того, не помешает узнать стоимость комплетующих к ним - платы управления, тэна, подшипников, клапанов и т. д. Иногда цена на детали одного и того же производителя отличается в два раза.

Какие минусы новейших машинок?

Современные стиральные машины боятся нестабильного напряжения. Если есть перепады, лучше подключать стиралку через бесперебойный блок питания. Иначе может сгореть управление устройства. Его замена стоит от 3 тысяч гривен.

Когда смотрим на подержанную технику, на какие детали стоит обращать усиленное внимание?

Например, пришли в квартиру покупать. Осмотрите ее. Посмотрите, что это за жилье - для аренды, офис, квартира, - говорит он. - Не советую покупать в семьях, где 5 и более человек и еще есть дети. Там машинка не выключается. То же самое в квартирах, напоминающие арендованные. Там никто не задумывается о правильной эксплуатации техники. Ее перегружают, извлекают шнур из розетки во время работы, запускают стираться одни носки или трусы.

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У кого лучше покупать машину?

Идеальный вариант - покупка техники у педантичного одиночки. Он живет один, одежды у него меньше, чем в семье из пяти человек. Согласно он ее не перегружает.

Что еще стоит визуально проверить?

Обратите внимание, где стоит машина. Если на кухне у плиты - плохо. Вплотную к ванне - тоже нехорошо. Коррозия внутри ей обеспечена. Посмотрите, как подключены шланги. Не должны быть натянутыми и иметь полно петель. Обратите внимание на люк. Он не должен быть наглухо закрытым, когда машина не работает. Если так было, то это тоже провоцирует ржавчину. Проверьте резиновые прокладки люка и бака, петли. Снимите фильтр. Оцените, насколько часто его чистили.

Корректно ли просить владельца включить машину?

Да, конечно, запустите машину. Она не должна долго качать воду. Звук кручения барабана должен быть равномерным. Если есть функция перерыва стирки, то выставьте ее на более 60 градусов и за 10 минут прервите. Одежда должна быть горячей. Если холодная, плохо работает тэн.

После покупки нужен ли какой-то особый уход для применяемого устройства?

Большинство машин начинают неправильно работать из-за плохого ухода. От правильной эксплуатации прибора зависит срок его действия. Важно после каждой стирки выключать машину из розетки и перекрывать кран подачи воды. Время от времени нужно чистить фильтр. Также не стоит ее перегружать. Если машина на 5 килограммов одежды рассчитана, грузите 3 с половиной. Не стоит не новой машине давать максимальные обороты.

Так может лучше вообще загружать один или два килограмма?

Нет, это тоже очень плохо. Лучше, как я говорил - 3-4 килограмма. Если нагрузка слишком мала, то подшипники тоже изнашиваются вдвое быстрее. Стиралка начинает сильно гудеть и вибрировать. В результате соскакивает или рвется ремень, передающий привод с двигателя на барабан.

Впервые устройство для стирки вещей представил в 1797 году Натаниэль Бриггс. Такая бытовая техника в то время имела вид ящика из дерева, что имеет раму. Последняя приводилась в движение с помощью силы. Уже в 18 в. удалось несколько облегчить и ускорить процесс стирки одежды.