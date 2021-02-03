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среда, 03 февраля 2021 02:15

Прототип Starship взорвался, не долетев до земли

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Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть. Фото: ldaily.ua

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска запустила прототип космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Ракета взорвалась при попытке приземления. Трансляция велась в Тwitter компании SpaceX.

Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть обратно на Землю. Испытания проходили в американском штате Техас.

"У нас был еще один замечательный полет. Нам просто нужно немного поработать над приземлением", сказал главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

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Предыдущая модель SN8 также взорвалась во время полета в декабре. Целью компании SpaceX является запуск Starship на Марс с грузом в 2022 году, по которому ожидается пилотируемый полет в 2024 году.

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