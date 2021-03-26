Пробное ВНО не нужно - эксперт фото: education.ua

10 апреля в Украине пройдет пробное ВНО. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники тестирования смогут сдать только один предмет.

Пробное ВНО стоило давно отменить, заявил Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

"Оно имело смысл только в первые 5 лет после своего появления. Тогда еще люди не понимали механизм работы тестов. За полтора десятилетия это стало абсолютно обычной практикой. Задания предыдущих лет учителя и ученики уже знают. На сегодня существует большое количество ресурсов, где можно попробовать силы в режиме онлайн. Все репетиторы, которые готовят к ВНО, - знают подобные задания", - сказал Громовой.

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Зато одиннадцатиклассница Анна Герасименко убеждена, что пробное ВНО сможет передать атмосферу будущей основной сессии.

"Это хороший шанс попробовать свои силы, чтобы потом не так волноваться на основных тестах", - сказала Анна.

Пробное ВНО поможет понять, как будет проходить основная сессия тестирования, добавила одиннадцатиклассница Юлия Москаленко.

В этом году для составления пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировались 140 тыс. человек. Результаты пробного ВНО опубликуют на информационных страницах участников до 16 апреля.