Пригласите психологов - кто должен создавать школьные учебники фото: nus.org.ua

Чтобы в школьных учебниках было меньше ошибок, их должны создавать команды, а не отдельные специалисты.

В команду должны входить психологи, дизайнеры, специалисты по авторскому праву, заявил Gazeta.ua заслуженный учитель Украины и редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой.

"Психологи смогут указать на уместный материал в соответствии с возрастными особенностями детей. Дизайнеры создадут стильный учебник, который будет привлекать внимание. В команду должны входить 10-15 человек", - рассказал эксперт.

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Таких команд должно быть несколько. Это необходимо для нормальной конкуренции.

"Так будет возможность выбирать. Это очень серьезная работа. Пока мы не будем создавать команды разноплановых специалистов, будем иметь такие недочеты и в дальнейшем", - отметил Виктор Громовой.

Об ошибках в учебниках раньше в Telegram-канале заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Привел примеры неудачных высказываний, которые были напечатаны: "лечебные свойства соды, которой лечат рак", "глинтвейн для разогрева".

Подготовка новых учебников происходит в сжатые сроки. Всего на это потребуется не менее года. Зато авторам дают максимум 10 месяцев. Каждая учебная книга перед печатью проходит экспертизу в Институте модернизации содержания образования. Проект учебника оценивают 8 экспертов.