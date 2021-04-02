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пятница, 02 апреля 2021 08:36

Придумали, как решить проблему с драйверами на Windows 10

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Масштабное обновление ОС Windows 10, запланированное на осень 2021-го, позволит решить распространенную проблему с драйверами.

В версии Windows 10 Sun Valley, сторонние драйверы будут перемещены в изолированную папку, пишет Ixbt.com. Сейчас все драйверы хранятся в DriverStore в папке System32. Это важная системная папка, поэтому хранение драйверов сторонних разработчиков и производителей в ней может вызвать проблемы.

 

В Sun Valley сторонние для нее драйвера переместятся из System32 в папку "OEMDRIVERS". Такое решение уже реализовали в ранних превью-версиях Windows 10.

Ожидается, что это позволит избежать "кривой" установки драйверов, а значит повысить стабильность системы и сократить фатальные сбои, в том числе "синий экран смерти", а также положительно сказаться на производительности в тех системах, где пользователи регулярно обновляют драйверы.

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С января прошлого года у пользователей операционной системы Windows 10 от компании Microsoft начались проблемы со звуком и появлением "синего экрана смерти" после обновления системы.

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02
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