Презентовали устройство для просмотра фильмов фото: wikipedia.org

14 апреля 1894 года американский ученый и изобретатель Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал работу своего нового изобретения, устройства для просмотра фильмов под названием кинетоскоп.

Фильм длился всего 13 с, поскольку не проектировался на экран. Для его просмотра зрители должны были заглянуть в специальное отверстие.

Кинетоскоп имел форму деревянного ящика, внутри которого была натянута на роликах кинопленка. Она непрерывно двигалась мимо расположеного на верхней крышке аппарата окуляра.

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Эдисон планировал также создать кинетоскоп для просмотра объемных изображений по аналогии со стереоскопом. Вскоре началась конкуренция с другими устройствами, поэтому он отказался от этой идеи.

Одним из главных недостатков конструкции, который обусловил индивидуальный способ просмотра, была низкая световая эффективность. Через непрерывное движение кинопленки мимо окуляра, кинетоскоп требовал очень коротких вспышек света для получения хотя бы относительной устойчивости изображения. Это лишало возможности обеспечить достаточную яркость при проекции на экран.

Официально мировой кинематограф отмечает День рождения 22 марта 1895 года. Произошло это благодаря братьям Люмьер. Они отсняли фильм, который длился 47 с. Сюжет был прост: рабочие завода оставляют фабрику после трудового дня через проходную.