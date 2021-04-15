Представили наушники, которые не разряжаются на солнце фото: iTechua

Компания Urbanista представила новые наушники Los Angeles. Благодаря использованию технологии солнечных батарей девайс способен работать долго, если пользователь находится под солнцем.

Модель Los Angeles заряжается беспроводным путем примерно в 3 раза быстрее, чем расходует заряд. Устройство оснащено функцией активного шумоподавления, информирует iTechua.

Urbanista Los Angeles стоить $230, примерно 6 тыс. 430 грн. В продажу наушники поступят летом 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Samsung представит "самый мощный" Galaxy

Китайская компания TCL представила уникальный смартфон Fold'n'Roll. Он имеет 2 способа увеличения площади дисплея: сгибание и растягивание. В сложенном состоянии пользователи получают смартфон с экраном 6,87 дюйма. При этом большой гибкий дисплей огибает корпус устройства.