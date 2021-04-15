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четверг, 15 апреля 2021 09:40

Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
4

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Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Фото: GSM Arena
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон

Китайская компания TCL представила уникальный смартфон Fold'n'Roll. Он имеет 2 способа увеличения площади дисплея: сгибания и растягивания.

В сложенном состоянии пользователи получают смартфон с экраном 6,87 дюйма. При этом большой гибкий дисплей огибает корпус устройства, информирует GSM Arena.

Если разложить устройство, то можно получить планшетофон с экраном диагональю 8,85 дюйма. Из этого положения устройство можно растянуть. Увеличив диагональ экрана до 10 дюймов, можно получить полноценный планшет.

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В каждом из 3 положений меняется соотношение сторон, то есть просмотр видеороликов на 10-дюймовом экране станет более комфортным.

Сейчас смартфон является прототипом. О точной дате старта продаж в компании не сообщили.

Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентации Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля. Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags.

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Дата
15
апреля

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