Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон

Фото: GSM Arena

Китайская компания TCL представила уникальный смартфон Fold'n'Roll. Он имеет 2 способа увеличения площади дисплея: сгибания и растягивания.

В сложенном состоянии пользователи получают смартфон с экраном 6,87 дюйма. При этом большой гибкий дисплей огибает корпус устройства, информирует GSM Arena.

Если разложить устройство, то можно получить планшетофон с экраном диагональю 8,85 дюйма. Из этого положения устройство можно растянуть. Увеличив диагональ экрана до 10 дюймов, можно получить полноценный планшет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Samsung представит "самый мощный" Galaxy

В каждом из 3 положений меняется соотношение сторон, то есть просмотр видеороликов на 10-дюймовом экране станет более комфортным.

Сейчас смартфон является прототипом. О точной дате старта продаж в компании не сообщили.

Умный помощник Siri преждевременно сообщил о следующей презентации Apple. Голосовой помощник уверяет, что мероприятие состоится 20 апреля. Ожидается, что презентуют новые модели iPad Pro и долгожданные трекеры AirTags.