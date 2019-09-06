Правоохранители вернули университету "Украина" захваченный рейдерами корпус

Учебный корпус университета "Украина", который пытались захватить рейдеры, вернули студентам и преподавателям. Фото: Education.ua

Студенты и преподаватели университета "Украина" получили к началу учебного года приятный подарок от правоохранителей - им вернули учебный корпус, нкоторый пытались захватить рейдеры.

История началась еще в 2008 году, когда университет взял кредит в банке "Крещатик". Залогом по кредиту был определен один из корпусов. После банкротства банка владельцем права требования по кредиту стало частное общество, которое и подозревают в рейдерских планах в отношении имущества.

Без формальных предупреждений университету кредитор решил вместо средств по кредиту получить целое здание, и в результате в конце 2017 года в государственном реестре прав на недвижимое имущество появилась запись о смене собственника. Особенно болезненным для студентов было то, что именно в этом корпусе учились лица с инвалидностью - уникальный для наших учебных заведений прецедент.

В 2019 году представители университета выиграли судебные иски по защите своего имущества, а правоохранительные органы расследуют действия госрегистратора, который и сменил владельца имущества.

Администрация вновь получила доступ к учебным помещениям, а студенты - к своим курсам.

Жесткие заявления новой власти по борьбе с рейдерами и "черными регистраторами" вселяют надежду, что и этот, и подобные споры будут решаться в пользу добросовестных владельцев, а не рейдеров и махинаторов.