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суббота, 01 мая 2021 11:54

Появилась первая в мире почтовая марка

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Появилась первая в мире почтовая марка
В продаже появилась первая почтовая марка фото: wikipedia.org

1 мая 1840 года в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка — "Черный пенни". Она выполнена в черном цвете и содержит изображение королевы Виктории.

Появление первых почтовых марок, а также штемпельных конвертов обусловило введение одинакового дешевого тарифа на письма.

Все лондонские почтовые отделения получили официальные выпуски новых марок в мае, но другие отделения почты Великобритании еще некоторое время принимали оплату почтовых услуг наличными.

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"Черный пенни" не является редкой маркой. Ее общий тираж насчитывал 286 700 листов, что содержали 69 млн марок и многочисленное количество этого тиража сохранилось. Главным образом, потому что конверты почти не использовали, а письма складывали и запечатывали, оставляя адрес и марки на лицевой стороне. Если письмо сохраняли, то одновременно сохраняли и марки, что наклеили на него.

17 апреля 1875 года британец Невилл Чемберлен изобрел бильярдную игру снукер. Название происходит от сленгового слова "снукер", которым в британской армии называли первокурсников и неопытных военнослужащих.

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Дата
01
мая

Появилась первая в мире почтовая марка

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