После обновления программного обеспечения робот-пылесос стал, как пьяный

Робот-пылесос iRobot Roomba / iRobot

Пользователи роботов-пылесосов Roomba сообщают, что те ведут себя, как пьяные, после некорректного обновления программного обеспечения.

Работы ведут себя так, будто у них случился инсульт, и большую часть времени не знают, где находятся. Об этом пишет Daily Star.

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Робот-пылесос ударяется в одну и ту же стену десятки раз, прежде чем двинется дальше или разрядится. Клиенты утверждают, что устройства теряются в домах владельцев, и постоянно очищают один и тот же небольшой участок. Пользователи говорят, что недавнее обновление прошивки повлекло серьезные проблемы.

"Работаем, чтобы откатить программное обеспечение. Также внедряем обновления, чтобы избежать подобных проблем в будущем", - заявили производители работа пылесоса с iRobot.

Производители iRobot работают над исправлением, но даже клиенты, чьи пылесосы были восстановлены к заводским настройкам, говорят, что проблемы не исчезли. Некоторые даже говорят, что их пылесосы стоимостью $2100 становятся глупее с каждым днем. iRobot сообщает, что выпускает новое обновление для решения проблем, что, по их словам, должен появиться в течение следующих нескольких недель.