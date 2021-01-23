Популярный лайнер впервые поднялся в воздух

Боинг 747 поднялся в воздух. Фото: nplus1

В этот день 1970 состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту. Он вылетел из Нью-Йорка и приземлился в Лондоне. Полет длился 6,5 часов.

Этот широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет выпускается американской компанией Boeing и часто называется "Jumbo Jet", или просто "747". Впервые он поднялся в воздух 8 февраля 1969.

В годы его создания Boeing 747 был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским самолетом и оставался таким еще 35 лет. На сегодня его подвинул Airbus A380, первый полёт которого произошел 27 апреля 2005 года.

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Чотиридвигуновий Boeing 747 имеет двухпалубную конфигурацию, при этом верхняя палуба уступает по длине нижней. Boeing 747 имеет пассажирский, грузовой и другие варианты.

Верхняя палуба сконструирована так, чтобы увеличить количество пассажирских мест и при необходимости переоборудовать в грузовой.

Компания Boeing надеялась, что 747-й станет сверхзвуковым самолетом. Но достичь этих показателей удалось лишь в феврале 2020 года. Boeing 747 компании British Airways разогнался до 1350 км / ч.

Рекордсменом по дальности полетов является Боинг 747 австралийской авиакомпании Qantas Airways. Он совершил в 1989 году беспосадочный перелет из Лондона в Сидней, преодолев 18000 км за 20 часов 50 минут, не имея на борту ни пассажиров, ни груза.

Швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш на батискафе "Триест" 23 января 1960-го спустились на дно Марианской впадины. Это было первое погружение на самую глубокую точку Земли.