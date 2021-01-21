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четверг, 21 января 2021 20:55

Катастрофа Ан-26: руководителя полетов и командира воинской части оставили под стражей

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Катастрофа Ан-26: руководителя полетов и командира воинской части оставили под стражей
Командира воинской части и руководителя полетами оставили под стражей. Фото: Reuters

Киевский апелляционный суд оставил под стражей руководителя полетами Александра Жука и командира воинской части Вячеслава Глазунова.

Их подозревают в нарушении правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу самолета Ан-26Ш под Чугуевом. Об этом сообщает пресс служба суда.

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"Руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых в нарушении правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу самолета Ан-26Ш в городе Чугуеве Харьковской области, оставлен под стражей", - говорится в сообщении.

25 сентября в 20:45 под Чугуевом на Харьковщине упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

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