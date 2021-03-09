Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности

В бета-версии iOS 14.5 появилась новая функция под названием "оповещение о безопасности товаров". Фото: pixabay.com

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 14.5 функцию безопасности, которая будет фиксировать рядом незарегистрированные устройства отслеживания места нахождения и извещать пользователей.

Эта функция безопасности в Apple направлена на то, чтобы гарантировать пользователю, что место его пребывания не отслеживается без его ведома. С трекерами AirTags пользователи получат сообщение, если неизвестный объект перемещается вместе с ними, сообщает 9to5Mac.

В то же время функцию AirTags можно выключить, если девайсы использует вся семья.

Трекинговые маячки AirTag от компании Apple позволяют через Bluetooth находить на карте утерянные предметы и предназначаются для прикрепления к таким элементам, как ключи и кошельки. Устройство позволяет отслеживать их местоположение через приложение.

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