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вторник, 09 марта 2021 08:36

Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности

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Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
В бета-версии iOS 14.5 появилась новая функция под названием "оповещение о безопасности товаров". Фото: pixabay.com

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 14.5 функцию безопасности, которая будет фиксировать рядом незарегистрированные устройства отслеживания места нахождения и извещать пользователей.

Эта функция безопасности в Apple направлена на то, чтобы гарантировать пользователю, что место его пребывания не отслеживается без его ведома. С трекерами AirTags пользователи получат сообщение, если неизвестный объект перемещается вместе с ними, сообщает 9to5Mac.

В то же время функцию AirTags можно выключить, если девайсы использует вся семья.

Трекинговые маячки AirTag от компании Apple позволяют через Bluetooth находить на карте утерянные предметы и предназначаются для прикрепления к таким элементам, как ключи и кошельки. Устройство позволяет отслеживать их местоположение через приложение.

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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства менять яркость окружающего мира.

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Дата
09
марта

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