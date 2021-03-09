Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 14.5 функцию безопасности, которая будет фиксировать рядом незарегистрированные устройства отслеживания места нахождения и извещать пользователей.
Эта функция безопасности в Apple направлена на то, чтобы гарантировать пользователю, что место его пребывания не отслеживается без его ведома. С трекерами AirTags пользователи получат сообщение, если неизвестный объект перемещается вместе с ними, сообщает 9to5Mac.
В то же время функцию AirTags можно выключить, если девайсы использует вся семья.
Трекинговые маячки AirTag от компании Apple позволяют через Bluetooth находить на карте утерянные предметы и предназначаются для прикрепления к таким элементам, как ключи и кошельки. Устройство позволяет отслеживать их местоположение через приложение.
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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства менять яркость окружающего мира.
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