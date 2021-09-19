Полярники определили возраст загадочных останков кита у станции "Вернадский"

В Антарктиде украинские полярники станции "Академик Вернадский" установили происхождение скелета кита, который нашли еще во время первой экспедиции 1996 года.

Отправив образцы на исследование в польскую лабораторию в Познани, биологи выяснили, что возраст останков составляет 1 350 лет. Они принадлежат синему киту — крупнейшему животному в мире, передает Национальный антарктический научный центр.

"Кит умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три века до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

По длине челюсти ученые установили, что кит был длиной не менее 26 м. Он принадлежал к антарктическому подвиду — крупнейшему среди синих китов. Последующие исследования останков будут включать генетический анализ. Он позволит получить новые сведения об эволюции синих китов и информацию об уничтоженных стаях.

Образец у станции полярников сохранился в хорошем состоянии. В целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них не относятся к антарктическому подвиду.

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В мае ученые отобрали образцы скелета и мягких тканей кита, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Тогда полярники хотели проверить, погиб кит от рук китобоев в первой половине ХХ ст., или это останки ископаемого вида, который умер давно и был похоронен под ледником. По причине китобойного промысла до 60-х синий кит был практически полностью истреблен. С 1963 года этот вид находится под охраной. Сейчас численность антарктического синего кита оценивают в 1,6-3 тыс. особей. Такой большой диапазон в оценке связан с малым количеством данных.