Полтора миллиона гривен выиграли победители Cinema Challenge Hackathon

Более 1 млн 400 тыс. грн получили победители Cinema Challenge Hackathon - первого в Украине хакатона, цель которого - создание технологий по направлению Cinema Tech. Он проходил с 14 по 22 ноября.

Инициатор события - национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv вместе с компанией по внедрению инноваций We_Challenge. Поддержало хакатон Министерство цифровой трансформации Украины.

В финал вошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников. Среди решений, которые разработали победители, - высокоэффективные рекомендательные системы для фильмов и ТВ-программ; комплексный сервис для совместного просмотра с друзьями; сервис, который помогает родителям сделать стриминговую платформу развивающей для детей; система для поиска фильмов, снятых по книге, которая была прочитана зрителем и тому подобное.

sweet.tv выделил более 1 млн 400 тыс грн (50 000 $) в призовой фонд. Он стал крупнейшим за всю историю проведения хакатонов в Украине. sweet.tv рассматривает эту сумму как инвестицию в развитие платформы онлайн-кинотеатра и популяризацию украинского контента.

"Нам важно развивать Cinema Tech в Украине, ведь мы уверены, что благодаря новым технологиям украиноязычный и украинский контент станет популярнее. Достаточно сложно было определять победителей хакатона, поскольку участники представили блестящие и полезные идеи. Многие из них мы непременно будем внедрять. Есть решения, воплощением которых можно заняться уже сейчас, — говорит директор национального онлайн-кинотеатра sweet.tv Александр Резунов. — Более того, некоторым командам, независимо от итоговых оценок судей, которые они получили, мы планируем предложить продолжить разработку их идей".



Всего для участия в хакатоне зарегистрировалось 1 500 IT-специалистов. Из них было отобрано около 500 участников из 66 городов. Самому старшему было 50 лет, самому младшему — 16. Стартовала 71 команда. До финала дошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников.



"Обычно в оффлайн-режиме хакатон длится 2-3 дня, в течение которых команды могут работать с утра до ночи. На этот раз мы решили протестировать 7-мидневную модель в онлайн-режиме, которая показала себя очень хорошо. У членов команд было время доработать и протестировать свои идеи, и в результате, подготовить очень качественные решения", — рассказывает Евгения Беспалова, сооснователь и стратег компании по внедрению инноваций We_Challenge.

Победители хакатона определялись в трех направлениях:

Первое направление — разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Победителями стали команды AfterParty (280 тыс. грн / 10 000 $ — 1 место) и Too much recsys experience (2 место — 140 тыс. грн / 5 000 $).

Второе направление — разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах. В этой категории призы получили команда Magic City (280 тыс. грн / 10 000 $ — 1 место) и Никита Мелентьев (2 место — 140 тыс. грн / 5 000 $).

Победители в этих категориях определялись автоматически согласно показателям эффективности работы предложенных решений. Главной целью участников и команд было создание сервисов, которые максимально учитывают личные предпочтения зрителей.

В третьем направлении команды разрабатывали собственные идеи, которые соответствуют тематике Cinema Challenge Hackathon.

1 место (приз — 280 тыс. грн, или 10 000 $) — получила команда "Галичина". Было предложено комплексное решение, которое помогает создать дома атмосферу кинотеатра. В него входит комната совместных просмотров фильмов с друзьями, встроенный чат для обмена эмоциями во время просмотра контента и возможность покупать костюмы и другие аксессуары главных героев. Дополнительно — придавать просмотру ощущение присутствия в кинозале.

2 место (140 тыс. грн или 5 000 $) — команда "Sweet Kids". Создала детский интерактивный развивающий кабинет. С помощью геймификации родители могут давать ребенку задания для просмотра. А ребенок — создавать себе виртуального персонажа, собирать бонусы и тратить их на приобретение атрибутов для своего героя. Выполняя интересные развивающие задания, ребенок приучается к дисциплине и смотрит полезный контент.

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Национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv инициировал проведение серии IT-мероприятий для разработки новых решений, которые популяризируют национальной контент: кино, ТВ-программы, сериалы, дубляж.