Половина земного шара охлаждается быстрее другой - исследование

Исследователи условно разделили земной шар пополам, но не нулевым меридианом, а по 60º долготы. Фото: Pixabay

Ученые из Университета Осло выяснили, что одна половина земного шара охлаждается быстрее другой.

Исследователи условно разделили земной шар пополам, но не нулевым меридианом, а по 60º долготы. Выяснилось, что часть из Тихим океаном теряет тепло интенсивнее, чем часть с Африкой, Азией и Европой, сообщает Geophysical Research Letters.

Исследование объединило два набора данных: о количестве тепла, которое проникает через кору, и о движении континентов за последние миллионы лет. Оказалось, что океаническая кора удерживает тепло хуже континентальную.

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То, что Земля постепенно охлаждается, известно давно. Ученые считают, что в конечном итоге она превратится в ледяную пустыню вроде Марса. Но понять, как процесс охлаждения происходит и он происходил исторически, оказалось непросто.

Ранее ученые рассказали, как можно сдержать глобальное потепление.