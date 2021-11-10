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среда, 10 ноября 2021 16:57

Полет на Луну отложили до 2025 года

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Полет на Луну отложили до 2025 года
NASA перенесла экспедицию из-за недофинансирования и судебных исков. Фото: Pexels

NASA перенесло экспедицию в месяц до 2025 года.

Глава NASA Билл Нельсон объяснил задержку программы "Артемида" недостатком финансирования и судебным иском между компаниями SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, передает DW.

Американское космическое агентство ранее планировало высадить на Луну людей до 2024 года.

Компания Маска в апреле выиграла контракт на $2,9 млрд. SpaceX обязалась создать для NASA посадочный модуль и разработать ракету-носитель Starship для высадки на Луну.

Blue Origin и Dynetics тоже претендовали на контракт. Компании принялись обжаловать решение NASA в Счетной палате США. Но жалобы отклонила. Компания Безоса обратилась в суд.

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Нельсон жалуется, что судебный процесс привел к потере семи месяцев работы со SpaceX по контракту. В начале ноября американский суд упразднил иск Безоса.

Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля. Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

Безос предложил NASA возместить часть дефицита бюджета. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух следующих лет.

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Дата
10
ноября

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