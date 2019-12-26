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четверг, 26 декабря 2019 17:28

Показали заполненный льдом кратер на Марсе

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Автор: esa.int
  Заполненный льдом кратер
Заполненный льдом кратер

Европейское космическое агентство опубликовало снимок кратера на Марсе, который заполняет лед.

Соответствующее изображение сделал аппарат Trace Gas Orbiter 26 октября, сообщает DT.ua.

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На снимке виден кратер диаметром семь км. Он расположен в северных широтах Красной планеты.

Фото сделали утром, когда солнечный свет падал на залежи льда в кратере. В это время лед покрывал дно кратера, стенки и частично окружающую поверхность.

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner 20 декабря впервые стартует на Международную космическую станцию.

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Дата
26
декабря

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