Показали заполненный льдом кратер на Марсе

Автор: esa.int Заполненный льдом кратер

Европейское космическое агентство опубликовало снимок кратера на Марсе, который заполняет лед.

Соответствующее изображение сделал аппарат Trace Gas Orbiter 26 октября, сообщает DT.ua.

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На снимке виден кратер диаметром семь км. Он расположен в северных широтах Красной планеты.

Фото сделали утром, когда солнечный свет падал на залежи льда в кратере. В это время лед покрывал дно кратера, стенки и частично окружающую поверхность.

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner 20 декабря впервые стартует на Международную космическую станцию.