Показали улучшенного человекоподобного робота Digit

Робот самостоятельно составляет карту местности и ходит по выбранному маршруту. Фото: Agility Robotics

Компания Agility Robotics представила улучшенную версию своего человекоподобного робота Digit.

Его научили работать автономно. Об этом свидетельствует видео компании в YouTube.

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Теперь робот самостоятельно составляет карту на месте и ходит по определенному маршруту, избегая препятствий на пути.

В правой части ролика можно увидеть локальную карту, которую моделирует робот и круги, которыми обозначаются точки спутниковой карты, и препятствия.

В Китае разработали мягкого работа с гибкими электронными компонентами и полимерными плавниками. Благодаря этому он способен выдержать высокое давление, даже на глубине 10 км.