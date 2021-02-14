Показали первый снимок Марса с зонда Al Amal

Зонд "Надежда" ОАЭ в рамках первой межпланетной арабской миссии Al Amal достиг орбиты Марса и передал первых изображений красной планеты.

Об этом сообщил принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нагаян на странице в Twitter.

"Передача первого изображения Марса "Зонд Надежды" является определяющим моментом в нашей истории и ознаменует присоединения ОАЭ к передовым странам, которые участвуют в исследовании космоса. Мы надеемся, эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству", - сказано в сообщении.

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