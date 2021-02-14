Показали первый снимок Марса с зонда Al Amal

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 144
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6156
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 171
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1143
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 585
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 729
Фото
Все фото
3
5
11
7
8
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Видео
Все видео
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 477
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 324
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
воскресенье, 14 февраля 2021 23:30

Показали первый снимок Марса с зонда Al Amal

  Комментировать

Зонд "Надежда" ОАЭ в рамках первой межпланетной арабской миссии Al Amal достиг орбиты Марса и передал первых изображений красной планеты.

Об этом сообщил принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нагаян на странице в Twitter.

"Передача первого изображения Марса "Зонд Надежды" является определяющим моментом в нашей истории и ознаменует присоединения ОАЭ к передовым странам, которые участвуют в исследовании космоса. Мы надеемся, эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству", - сказано в сообщении.

 

Украина договаривается с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить спутник дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали первый снимок Марса с зонда Al Amal». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 32924
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 22446
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 17982
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 17388
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 15741
Технологии
Ежедневно на него заходит 5 млрд людей - основали популярный интернет-сервис
Ежедневно на него заходит 5 млрд людей - основали популярный интернет-сервис
 Просмотров: 504
Маск пригласил Путина на разговор
Маск пригласил Путина на разговор 1 Просмотров: 1467
Антарктида: открыли первую станцию
Антарктида: открыли первую станцию
 Просмотров: 99
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
3
 Просмотров: 621
Facebook помогал искать участников штурма Капитолия
Facebook помогал искать участников штурма Капитолия Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Ермак рассказал о шансах Витренко войти в правительство
Голосов: 108
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть