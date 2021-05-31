Показали невероятный снимок центра нашей галактики

В NASA показали фото центра Млечного Пути. Астрономы назвали его эффектным галактическим гобеленом с намагниченными нитками.

Изображение создали с использованием данных, полученных из рентгеновской обсерватории Chandra и радиотелескопа Meerkat в Южной Африке. Снимок опубликовали на сайте NASA.

"Нити перегретого газа и магнитных полей плетут гобелен энергии в центре галактики Млечный Путь", - говорится в сообщении.

Оранжевые, зеленые, синие и фиолетовые рентгеновские лучи от Chandra показывают разные энергии, а радиоданные Meerkat изображены в серых и пурпурных оттенках.

Автор: NASA

Основанием для создания новой панорамы послужили данные нескольких телескопов. Последняя версия фотографии расширяет угол обзора выше и ниже плоскости галактики, то есть диска, где находится большинство звезд Млечного Пути.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.