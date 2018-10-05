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пятница, 05 октября 2018 11:22

Показали космический "танец смерти"

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Ученые показали процесс слияния сверхмассивных черных дыр.

Процесс смоделировали на основе наблюдений на объектами. Видео поможет лучше понять последствия излучения в различных диапазонах, передает "Сегодня".

Сверхмассивные черные дыры имеют массу в миллиард Солнц. Когда эти 2 объекта сталкиваются, высвобождается много энергии. С помощью оптики это увидеть невозможно. Поэтому создают компьютерные модели, учитывающие физические эффекты Общей теории относительности Эйнштейна.

Автор: Scientific American
  Процесс слияния сверхмассивных черных дыр
Процесс слияния сверхмассивных черных дыр

На видеео смоделировали процесс слияния космических объектов, которые сближаются на расстояние в 40 собственных орбит. На видео видно, как черные дыры начинают "смертельный танец". Его можно увидеть только в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне.

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На видео также видно эффект гравитационного линзирования. Тогда свет искажает вид черной дыры.

Ученые Амстердамского университета в Нидерландах обнаружили уникальную нейтронную звезду, которая выбрасывает релятивистские струи плазмы, несмотря на то, что обладает очень сильным магнитным полем.

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Дата
05
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