Показали фото уникальной трехглазой змеи

Автор: Northern Territory Parks and Wildlife Трехглазая змея

На шоссе в северной Австралии нашли змею с тремя глазами.

Рентген показал, что у юной змеи, длиной в 38 сантиметров, на голове появилась дополнительная глазница.

Третий глаз - это не результат срастания двух голов, просто в черепе имеется третья глазница. Считают, что дополнительное глаз появилось в рептилии на стадии зародыша. Оно функционирует как и другие два, сообщают в Northern Territory Parks and Wildlife.

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Вряд ли этот феномен можно связать с влиянием определенных факторов окружающей среды. Подобные недостатки довольно часто появляются в змей.

"Трехглазый змея предупреждает, что Сухость приближается", - написал в посте на Facebook один из сотрудников парка. Таким образом, он сравнил змею с мистическим вороном с "Игры престолов". Животное тоже имеет три глаза и подчеркивает о приближении зимы. Дело в том, что в этом месяце на севере Австралии начнется сухой сезон и продлится до октября.

25 апреля в селе Щербани Полтавской мужчину укусила змея. Это первое нападение в 2019 году. В прошлом году активность змей началась где-то с 15 мая.