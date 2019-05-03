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воскресенье, 05 мая 2019 07:25

Показали фото уникальной трехглазой змеи

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Автор: Northern Territory Parks and Wildlife
  Трехглазая змея
Трехглазая змея
899256

На шоссе в северной Австралии нашли змею с тремя глазами.

Рентген показал, что у юной змеи, длиной в 38 сантиметров, на голове появилась дополнительная глазница.

Третий глаз - это не результат срастания двух голов, просто в черепе имеется третья глазница. Считают, что дополнительное глаз появилось в рептилии на стадии зародыша. Оно функционирует как и другие два, сообщают в Northern Territory Parks and Wildlife.

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Вряд ли этот феномен можно связать с влиянием определенных факторов окружающей среды. Подобные недостатки довольно часто появляются в змей.

"Трехглазый змея предупреждает, что Сухость приближается", - написал в посте на Facebook один из сотрудников парка. Таким образом, он сравнил змею с мистическим вороном с "Игры престолов". Животное тоже имеет три глаза и подчеркивает о приближении зимы. Дело в том, что в этом месяце на севере Австралии начнется сухой сезон и продлится до октября.

25 апреля в селе Щербани Полтавской мужчину укусила змея. Это первое нападение в 2019 году. В прошлом году активность змей началась где-то с 15 мая.

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Дата
05
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