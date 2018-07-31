Показали аномальное явление на Луне

Астрономы обнаружили двойное астрономическое явление на Луне.
На спутник Земли за сутки упало 2 метеорита, сообщает Европейское космическое агентство.
Вспышки от падения на Луну зафиксировали телескопы MIDAS.
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Падение метеоритов на поверхность Луны замечали еще с античных времен, но не настолько, чтобы 2 падения за период менее суток. Явление признали аномальным.
По оценкам ученых, мощность вспышек соответствовала падению метеороидов размером с грецкий орех.
NASA опубликовало звуки Солнца. Специалисты американского космического агентства в течение 40 дней фиксировали вибрации звезды, которые превратили в аудиофайл.
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