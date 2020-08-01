Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

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1 августа 1953-го швейцарский ученый Огюст Пикар вместе с сыном Жаком закончил строительство батискафа "Триест", на котором первый позже спустился на дно Марианской впадины на глубину 10 916 м.

Первое погружение на собственноручно созданном батискафе Огюст совершил в 69 лет. Оба Пикара достигли в Средиземном море глубины 3150 м.

Через пять лет "Триеста" приобрел Военно-морской флот США. После модернизации батискаф решили испытать. Для тестирования выбрали самую глубокую из самых известных точек Земли - Марианскую впадину.

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Погружение Пикар и Дональд Уолш начали 23 января 1960-го в 8:23. За 2,5 ч они достигли глубины 8 км. После их скорость резко уменьшилась. В 13:06 "Триест" коснулся дна.

Измерения показали, что температура воды за бортом составляла 3,3°С, внутри батискафа - 4,5°С, а глубина - 10 916 м. На дне впадины "Триест" пробыл 20 мин. Подъем вверх длился 3 часа 27 мин.

Списали батискаф после трех лет подводных работ. Сейчас он находится в военно-историческом музее в Вашингтоне. По итогам своего исторического достижения Пикар написал книгу "Глубина 11 000 метров".

Вместе с Огюстом Пикаром в 1960-м в Марианскую впадину опустилась специальная модель Rolex Oyster. Часы успешно выдержал испытания гигантским давлением.