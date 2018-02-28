Почему полезно держаться за руки

10-минутное держание за руку имеет прекрасный терапевтический эффект. Фото: kwikku.com

Держание человека за руку облегчает боль.

Эмпатия синхронизирует биотоки мозга. Они производят химические вещества - нейромедиаторы, которые отвечают за удовольствие. Благодаря этому приглушается боль, пишет vokrugsveta.

Эффект усиливается, если руку держит близкий или любимый человек, считает доктор психологии Павел Голдстайн из американского университета Колорадо.

Ученые провели исследования. В нем принимали участие 22 пары. Возраст мужчин и женщин - от 23 до 32 лет. Во время эксперимента женщины в течение 2 мин терпели кратковременный тепловой удар в предплечье. Их партнеры или держали их за руку, или сидели на большом расстоянии от них.

Оказалось, что сочувственное касание ладоней уменьшало интенсивность боли в среднем на 34%. Держание за руки синхронизирует сердечный и дыхательный ритмы, вызывая чувство радости и благополучия.

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Когда люди держатся за руки, снижается уровень гормона стресса - кортизола. Также легкое прикосновение может ослабить физическую и психологическую напряженность. Кроме того, пары, которые не стесняются держаться за руки, подсознательно укрепляют свои отношения и делают их более счастливыми. Такая пользу обусловлена ​​гормоном - окситоцином

Ежедневные 20-секундные объятия и 10-минутное держание за руку оказывают замечательный терапевтический эффект. Ученые доказали, что для нормального функционирования организма нужно 8 объятий в день, а для ощущения счастья - 12.