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четверг, 19 июля 2018 18:15

Почему люди сознательно отказываются от еды

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Автор: segodnya.ua
  Недоедание - один из признаков мазохизма.
Недоедание - один из признаков мазохизма.

Недоедание - это выражение мазохизма, пишет в Іnstagram психолог Михаил Лабковский.

"Люди как бы "наказывают" себя, лишая себя пищи. Таким образом они выражают ненависть к себе, к своему телу", - говорит специалист.

Такое нарушение связано с заниженной самооценкой, чувством собственной никчемности и вины.

Автор: segodnya.ua
  Недоедание - один из признаков мазохизма.
Недоедание - один из признаков мазохизма.
"Очень часто нежелание есть - это признак депрессии", - продолжает Лабковский.

Если человек сознательно отказывается от еды, нужно обратиться за помощью к специалистам. Врачи-психиатры и психологи работают над этой проблемой в паре.

Набрать вес так же трудно как и сбросить ее. Если с этим ничего не делать, органы разучатся правильно работать и появится риск развития анорексии.

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Дата
19
июля

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