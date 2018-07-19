Почему люди сознательно отказываются от еды

Недоедание - это выражение мазохизма, пишет в Іnstagram психолог Михаил Лабковский.
"Люди как бы "наказывают" себя, лишая себя пищи. Таким образом они выражают ненависть к себе, к своему телу", - говорит специалист.
Такое нарушение связано с заниженной самооценкой, чувством собственной никчемности и вины.
"Очень часто нежелание есть - это признак депрессии", - продолжает Лабковский.
Если человек сознательно отказывается от еды, нужно обратиться за помощью к специалистам. Врачи-психиатры и психологи работают над этой проблемой в паре.
Набрать вес так же трудно как и сбросить ее. Если с этим ничего не делать, органы разучатся правильно работать и появится риск развития анорексии.
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