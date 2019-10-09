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среда, 09 октября 2019 12:52

Планету ожидает экстремальная жара

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Планету ожидает экстремальная жара
Жара катастрофического масштаба ожидает человечество Фото: Reuters

Территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50-80%.

По данным американских ученых, из-за выбросов парниковых газов волны жары должны увеличиться до середины этого века, передает Phys.org.

Ученые считают, что при максимальном росте концентрации двуокиси углерода площадь затронутых регионов может удвоиться.

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Как следствие, возрастет нагрузка на энергосеть из-за огромного количества работающих кондиционеров. Кроме этого, повысится риск преждевременной смерти среди уязвимых групп населения.

Продолжительность и интенсивность тепловой волны также должна увеличиться.

По оценкам ученых рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.

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